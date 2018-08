Regionali Potenza, è Antonio Mattia il candidato alla presidenza per M5s

POTENZA - Antonio Mattia, potentino di 47 anni, è il candidato alla presidenza della Regione Basilicata per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali che si svolgeranno in autunno: Mattia ha infatti ottenuto 332 voti sulla piattaforma Rousseau, superando cosi gli altri tre candidati, i due consiglieri regionali uscenti - Gianni Perrino, secondo con 317 preferenze, e Gianni Leggieri (255) - e Grazia Maria Donvito (123). Mattia, laureato in giurisprudenza, è dipendente in un’azienda di Potenza.

Le votazioni sulla piattaforma si sono concluse alle ore 19: secondo i dati resi noti dal Movimento, i votanti sono stati complessivamente 1.027. In precedenza gli iscritti avevano anche scelto i candidati al Consiglio regionale: in provincia di Potenza i primi tre designati sono Leggieri (165), lo stesso Mattia (138) e Pierluigi Scaldaferri (100); in provincia di Matera, invece, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze per un posto in Consiglio Perrino (144), Donvito (62) e Giovanni Lasalandra (48).