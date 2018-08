Potenza, carambola fra tre auto: 3 persone ferite nello scontro

POTENZA - Un sabato da bollino «nero» ieri in tutta Italia per il traffico congestionato con i villeggianti che hanno preso d’assalto strade e autostrade. Non sono mancati gli incidenti. Nel Potentino tre persone sono rimaste ferite.

Il sinistro per cause in corso di accertamento si è verificato nella tarda mattinata sul raccordo autostradale «Potenza- Sicignano» nella zona dell’area industriale di Tito Scalo. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre vetture e anche tre persone hanno avuto la peggio.

Sul posto della carambola fra le tre auto, scattato l’allarme, sono arrivati rappresentanti delle forze dell’ordine, personale della sicurezza stradale e l’ambulanza del «118». I feriti sono stati trasportati all’ospedale «San Carlo» del capoluogo.

Il traffico, dopo l’incidente, ha subito dei rallentamenti con conseguenti disagi per gli automobilisti.