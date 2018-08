Grazia Maria Donvito, Gianni Leggieri Gianni, Antonio Mattia e Giovanni Perrino Adesso è ufficiale: sono loro gli esponenti del Movimento cinque stelle in corsa per la candidatura a governatore alle elezioni di novembre . Lo scrive il blog dei Cinquestelle dove sono riportati i risultati delle regionarie celebrate sulla piattaforma Rousseau mercoledì 1 agosto.

In provincia di Potenza ad ottenere i voti per la candidatura a consigliere sono : Pierluigi Scaldaferri (100 voti), Gabriele Di Stasio (94), Luigi E. Marsico (76), Antonella Lepore (68), Carmela Carlucci (66), Gino Giorgetti (65), Cristiano Fittipaldi (57), Francesco Romano (55), Teresa Lettieri (54), Pasquale Arcieri (48), Pasquale Colella (41), Giuseppe Miccolis (38), Giovina Di Palma (36), Giovanna Gatta (34), Daniela Gargano (32), Daniele Brancale (31), Franco Bernardo (29), Antonio Motta e Maurilio Di Natale (27), Claudio Cafaro (24), Mario Lo Duca e Domenico Nigro di Dregorio (24), Federica Monserrati e Alfredo F.Salvago (23), Grazia Antonio Romano e Vincenzo Cirigliano (22), Giuseppe Bernardo (20), Salvatore Monserrati (18), Generoso Donofrio (15), Giuseppe Mollica e Piero Scutari (14), Gianfranco Gallo (13), Mario Cataldi (12), Francesco Perone, Nicola B. Mitidieri e Mauro Di leva (11), Stefano Letizia, Cosimo Zaccagnino, Gaetano Di Bello, Davide Monticelli e Mario Pio Parisi (10), Cesare Cavallo, Riccardo Sabatiello, Luca Magliacane, Luca Marotta e Vincenzo Pangaro (9), Vincenzo Di Sirio, Antonio Galasso, Gabriele Di Giacomo, Massimo Bove, Maria Maddalena Bruzzese, Mariarosaria Talucci, Margherita Nolè e Antonietta Antenori (8), Immacolata Varlotta (7), Filippo Orlando, Savino Lasaponara, Francesco Lo Ponte, Antonio Abitante (6), Biagio Calcagno, Italo Carleo, Clemente Squeglia, Damiano Ninni, Laviero Saganeiti, Pasquale Nigro, Giovanni Modrone. Luigi Travagliati, Vincenzo Tummillo, Nicola Sasso e Salvatore Doddis (5); Vincenzo Spina, Giuseppe Potenza, Domenico Albano, Giuseppe Colucci, Gennaro De Donato, Giovanni Pacifico, Antonio Conte, Michele Cavallo, Incoronata Telesca, Nicola Colangelo, Antonio Nigro, Alessandro Picaroni, Raffaele Nigro, Vincenzo Biase, Simone Piedilato, Francesco Castelluccio, Francesco Quartarone e Roberto Fasano (4); Donato Fermo, Silvano Attadia, Nicola Manno, Ivan Marchesiello, Antonio Di Tomaso, Emanuele Villa, Pasquale Cavallo, Vito Coviello, Carmine Barbetta, Donato Lovallo, Giovanni Catalano, Pierluigi D. Restaino, Giuseppe Grippa, Gianclaudio Addamiano, Francesco Gervasio, Nicola Tornese e Maria Partipilo (3); Enrico Cerroni, Vincenzo Lama, Mario Mazza, Nicola Colucci, Antonio Passatordi, Giuseppe Tavolaro, Michele Arcieri, Federico Valicenti, Fabio Pergola e Francesco Azzilonna (2); Teodosio Girardi, Angelo Zullino, Pietro Ala, Michele A. Taddei, Francesco Marcone, Lorenzo R. Petracca, Gianfrando Smaldore e Francesco Papa (1). Per la provincia di Matera, invece, ad ottenere i voti per la candidatura a consiglieri sono Giovanni Lasalandra (48), Giuseppina Trabacco (39), Tiziana De Palo (36), Pasquale Doria (34), Giuseppe Di Cuia (32), Luciano Milillo ( 31), Nicola Lasalandra (30), Angelo Sacco (28), Rosanna Pastore (25), Roberta Flora (22), Alessandra Caravita (20), Federico Scasciamacchia, Nicola D'onofrio e Antonio Castellano (19), Rocco Ruggieri (18), Carlo Gaudiano (16), Francesco Dichiara (15), Pasquale Ettorre e Giovanni Palazzo (14), Domenico Taddeo (13), Salvatore Alfieri (12), Maria Primavera, Giovanni Canitano, Natascha Finamore e Giuseppe Gulfo (11), Fulvio Marciante e Vito Venezia (9), Antonio Buompastore, Michele Paolicelli, Francesco Sanrocco e Giambattista Rocco (8)

Vito Virzi, Francesco Basile, Benedetto Acito Lamacchia (7), Rocco Picardi, Vito Papapietro, Salvatore Ponticiello, Giovanni Gatto, Giuseppe Bellacozza e Giuseppe Schiraldi (6); Emanuele Pilato, Antonio Latronico e Francesco Francione (5); Rocco Schiavone, Antonio Manicone, Luciano

Di Ruvo e Bruno Guida (4), Piero Masiello, Michele Cifarelli, Bartolomeo Nico, Giuseppe Dileo e Francesco Larocca (3); Michele Scandiffio, Davide Giacoia, Eustacchio Scasciamacchia, Giovanni De Vito e Mario Epifania (2); Francesco Epifania, Nicola Passarelli, Rosario De Angelis, Felice Viceconte, Giuseppe Marchetta, Nunzia Chieco, Domenico D'aquino, Vincenzo Labbate e Rocco Di Leo (1)