Venosa, ecco Artfest: la festa dedicata alla musica e alla danza

VENOSA - Dal 1 al 6 agosto Venosa (Potenza) si trasformerà in un grande incubatore artistico e culturale - che accoglierà artisti, docenti e giovani danzatori provenienti da tutta Italia e dal mondo, che abiteranno monumenti, spazi urbani e luoghi storici dell’incantevole borgo antico della città - per «Artfest», una settimana interamente dedicata alla danza, organizzata dall’associazione culturale «Etra», con la direzione artistica del potentino Claudio Coviello, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, Carmen Vella e Walter Madau.

Il programma prevede lezioni, master class, audizioni, eventi, spettacoli e colloqui con docenti: «Tutto è nato - ha detto Coviello in una nota - da una chiacchierata, l’estate scorsa, con Walter Madau proprio a Venosa. Facendo un giro nel borgo abbiamo pensato che sarebbe stato bello organizzare un evento di danza in Basilicata, dove quest’arte non ha molta visibilità. Inoltre, questa è un’occasione molto preziosa per chi studia qui e non ha così tante opportunità di conoscere danzatori di fama internazionale». Il cartellone si apre quindi il 1 agosto in piazza Castello alle ore 19.30 con la conferenza di Artfest con docenti, artisti e tutto lo staff per presentare il concept e tutto il programma di lezioni, master class, audizioni, eventi, spettacoli e colloqui con docenti di eccellente esperienza professionale destinati a giovani danzatori in formazione.