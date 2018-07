Trovato in possesso di circa 50 grammi di sostanze stupefacenti (hascisc e cocaina), a Lavello (Potenza), un giovane di 28 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri. L’arresto è stato eseguito durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari dell’Arma in tutta la provincia di Potenza nella notte tra sabato e domenica scorsa.

Inoltre, durante i controlli per la sicurezza stradale sette persone sono state denunciate in stato di libertà alla magistratura e altre tre sono state segnalate come tossicodipendenti. In totale sono state elevate 66 contravvenzioni per diverse violazioni al Codice della strada; sono stati ritirati dieci documenti di guida; sono state controllate 522 autovetture e 730 persone; sono stati sottoposti a sequestro sei automezzi; sono state effettuate 37 perquisizioni personali e 17 veicolari e sono stati controllati anche 50 tra esercizi pubblici e circoli privati.

Altre otto persone sono state denunciate a Sant'Arcangelo per disturbo della quiete pubblica: quindi, in totale, le persone denunciate sono state 15