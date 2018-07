Potenza, crolla muro di contenimento: sgomberati due palazzi

POTENZA - Il cedimento di un muro di contenimento di un cantiere dove sarà realizzato uno stabile, al rione Verderuolo di Potenza, ha reso necessario lo sgombero di due palazzi dove vivono una ventina di famiglie. Secondo quanto si è appreso, il crollo è avvenuto stamani, intorno alle ore 5, quando nel cantiere non c'era nessuno. Sul posto, tra via Roma e via Maratea, sono giunti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, i tecnici comunali e il pm della Procura della Repubblica di Potenza, Veronica Calcagno, che sta coordinando le indagini.