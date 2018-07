Potenza, cade da un'altezza di 12 metri: operaio in fin di vita

POTENZA - Ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere edile. Il bilancio è pesante, un operaio si trova in prognosi riservata. Stavolta è accaduto in città a Potenza nei pressi della sede della Regione Basilicata A farne le spese un giovane lavoratore sulla trentina che, per cause ancora imprecisate, è caduto da un’altezza di circa 10-12 metri di una palazzina in costruzione.

L’operaio B. F. di origini pugliesi al momento del sinistro, erano all’incirca le 9,30 di ieri mattina, si trovava su un’impalcatura dell’immobile in costruzione. In un attimo il terribile e imprevisto volo nel vuoto. Gli investigatori giunti sul posto stanno vagliando tutte le ipotesi all’origine dell’incidente. Sicurezza, una perdita dell’equilibrio, un malore, tutti fattori al vaglio delle indagini. L’operaio nel salto nel vuoto è caduto pesantemente al suolo. Le sue condizioni sono apparse subito grave. I colleghi di lavoro hanno chiamato il «112». Sul luogo dell’incidente, nell’area del cantiere, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Potenza, un’ambulanza del «118», il magistrato di turno e personale dell’azienda sanitaria. Immediato il soccorso del povero operaio che è stato trasportato all’ospedale «San Carlo». Come detto le sue condizioni sono apparse subito gravi. Difatti si trova in prognosi riservata per vari traumi e lesioni multiple.

Quanto agli incidenti sono Basilicata e Calabria le regioni con il maggior tasso di sinistri gravi sul lavoro. È quanto emerso dall’analisi di Info Data, il blog di Data Journalism del Sole 24 Ore, su dati Istat relativi al 2015. Ed è più in generale il Mezzogiorno ad avere il tragico primato, insieme a quello dei livelli più alti di disoccupazione.

Per quanto riguarda la Basilicata, gli incidenti registrati nel 2015 sono stati 24,4 ogni 10mila lavoratori.