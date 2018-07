Scontro con la moto in Cilento: muore un 24enne di Maratea

Un 24enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi sulla Strada statale 18 all’altezza di Capitello, frazione del comune di Ispani (Salerno). Il giovane, residente a Maratea (Potenza), ha perso il controllo della sua motocicletta ed è andato a sbattere contro un muretto lungo la carreggiata. É morto all’istante.

Con il 24enne viaggiava anche un giovane di 22 anni, originario di Sapri; è rimasto ferito in maniera non grave ed è ora ricoverato nell’ospedale di Sapri. Anche la salma del centauro si trova nella sala mortuaria del nosocomio saprese a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri ella compagnia di Sapri per ricostruirne la dinamica.