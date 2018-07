Portavoce, l’indagine interna del Consiglio inguaia Fulgione

di Antonella Inciso

Un caso, una vicenda nata per un caso. Un’altra grana si abbatte sul Consiglio regionale lucano, ma questa volta ad essere interessata non è la classe politica. Piuttosto i loro collaboratori. È il caso di Anna Fulgione, prima portavoce dell’ex presidente del Consiglio Francesco Mollica e sino a due giorni fa in capo agli uffici della Presidenza del Consiglio regionale guidata da Santarsiero con la qualifica di dirigente. Dirigente senza laurea, però. Almeno come avrebbe attestato l’Università a cui i dirigenti del Consiglio regionale si erano rivolti proprio per avere la documentazione universitaria della Fulgione.

Alcune settimane fa, infatti, gli uffici della Presidenza del Consiglio regionale avevano avviato un’indagine di routine sugli atti chiedendo ai collaboratori, ed in particolare ai tre portavoce che si erano succeduti nel tempo, di produrre la documentazione attestante la laurea.

Due hanno provveduto mentre Fulgione ha atteso così gli uffici hanno scritto all’Università chiedendo la documentazione sull’iter universitario. La risposta è arrivata poco dopo: a Fulgione mancavano pochissimi esami per la laurea in giurisprudenza. Insomma, il titolo per esercitare il ruolo di dirigente, svolto per due mesi, non c’era.

Anna Fulgione, con un passato di ex assessore alla Provincia di Potenza, ex vicesindaco del Comune capoluogo, ex presidente dell’Ardsu ed ex collaboratrice di Mollica (tutti ruoli per i quali non è richiesto il titolo universitario ) si è così dimessa da qualche giorno, rescindendo quel contratto a tempo determinato che aveva avuto con il Consiglio regionale nel momento in cui si è insediato Santarsiero. Ora resta da capire se la vicenda avrà altri risvolti o si chiuderà.