Sanitopoli lucana, respinta mozione di sfiducia per Pittella

POTENZA - Il Consiglio regionale della Basilicata ha respinto una mozione di sfiducia - presentata dal M5s e condivisa dall’opposizione - al presidente della Regione, Marcello Pittella (Pd), agli arresti domiciliari dallo scorso 6 luglio nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Matera sulla sanità e sospeso dalla carica in base alla legge «Severino». La mozione, votata per appello nominale, è stata respinta con 12 voti contrari e sei voti favorevoli. Il testo era stato depositato nel corso della precedente riunione del Consiglio regionale, e firmato da Gianni Perrino, Gianni Leggieri (M5s), Michele Napoli, Paolo Castelluccio (Fi), e Nicola Benedetto (Cd). Nella mozione si chiedevano le dimissioni di Pittella, «per l’impossibile prosecuzione della legislatura», da chiudere per «dovere morale e politico» in relazione a «un sistema piegato a logiche clientelari». A supporto della richiesta di dimissioni del governatore lucano, era stato organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata.