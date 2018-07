Potenza, il 16 luglio al via il ritiro al Viviani

POTENZA - Mercato, predisposizione organizzativa e logistica del ritiro e completamento dei quadri tecnici e dirigenziali, in particolare del Settore Giovanile. La prossima sarà una settimana molto importante per il Potenza che, a piccoli passi, si avvicina all’inizio della preparazione attesa per lunedì 16 luglio allo stadio “Viviani”.

«Stiamo lavorando proprio in queste ore alla messa a punto del ritiro – spiega Daniele Flammia dirigente tuttofare del Potenza – lunedì 16 luglio dovremmo iniziare la preparazione, la squadra si vedrà il giorno prima in sede per ottemperare ai diversi adempimenti previsti». Con i lavori appena partiti al fabbricato degli spogliatoi dell’impianto di viale Marconi, bisognerà attendere l’arrivo degli spogliatoi mobili per permettere alla squadra di poter seguire serenamente il programma di allenamenti. «Gli spogliatoi mobili dovrebbero arrivare il 14 luglio – riprende Flammia - nel frattempo lunedì 9 inizierà la parte più cospicua dei lavori agli spogliatoi, fermo restando che alcune cose sono state già fatte in questi ultimissimi giorni. Per quanto riguarda il mercato la prossima settimana con il ritorno in sede del presidente dovrebbero concretizzarsi le altre operazioni di mercato alle quali la società ha lavorato negli ultimi giorni». Un difensore, un centrocampista ed un attaccante, oltre al portiere sono le priorità di mercato che dovrebbero trovare sistemazione ad inizio della prossima settimana. L’accordo praticamente trovato con il difensore serbo Stefan Djordjevic di cui si è già discusso nei giorni scorsi necessita della formalizzazione contrattuale con il rientro in sede del presidente Salvatore Caiata previsto per lunedì.

Per quanto riguarda lo staff tecnico sono arrivate per la prima squadra le firme dei riconfermati Nicola Ragno (allenatore), Giuseppe Catalano (preparatore dei portieri) e di Giuseppe Alberga come collaboratore di mister Ragno.

Si attendono sviluppi invece per il Settore Giovanile, in particolare per l’attesa nomina del tecnico della Berretti.