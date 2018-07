Investe ex marito e lo uccide: forse non è un incidente

POTENZA - Investe l'ex marito con cui era in pessimi rapporti e lo uccide. E' successo a Paterno, nel Potentino. Secondo quanto si è appreso dalle forze dell'ordine, l’uomo stava camminando su un marciapiede quando un’auto, guidata da una donna, più precisamente la sua ex moglie, l’avrebbe colpito facendogli perdere la vita nell'impatto.

Lo scontro è avvenuto in località Foresta delle Monache. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara agli inquirenti che in queste ore stanno interrogando l'ex moglie della vittima, portata in stato di shock in ospedale, e alcuni testimoni. Le indagini intanto sono in corso. Non si sa se si sia trattato di una semplice fatalità o se l'incidente sia stato voluto dalla donna.