Giunta della Basilicata: solidarietà a Pittella

POTENZA - La Giunta regionale della Basilicata, riunitasi oggi a Potenza sotto la presidenza del vicepresidente Flavia Franconi (assessore alla sanità), "nell’esprimere solidarietà al governatore Marcello Pittella», si è detta certa «che egli, al pari degli altri, riuscirà a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati, in un clima di piena fiducia nell’operato della Magistratura». Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Giunta.

Franconi e gli assessori Braia, Castelgrande, Cifarelli e Pietrantuono «continueranno ovviamente a garantire, con tutta la struttura amministrativa, la piena e funzionale operatività dell’Ente, lungo la scia dell’azione politica ed amministrativa improntata alla massima correttezza e trasparenza tracciata dal presidente Pittella, in un momento nel quale si continueranno ad affrontare questioni importanti per la comunità lucana. La Giunta, che era stata già convocata per questa mattina, con all’ordine del giorno vari provvedimenti, ha poi provveduto a varare i singoli atti proposti dai diversi Dipartimenti».

SANTARSIERO - «Nell’esprimere piena fiducia nell’operato della Magistratura e nell’augurarmi che si chiariscano, in tempi rapidi, le singole posizioni, siamo certi che il presidente della Giunta regionale di Basilicata, Marcello Pittella, possa dimostrare la piena correttezza del suo operato». Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Vito Santarsiero (Pd), che, attraverso l’ufficio stampa, «conferma il prosieguo della regolare attività dell’Assemblea già convocata in modo ordinario per martedì prossimo 10 luglio, chiamata ad esprimersi su provvedimenti importanti».