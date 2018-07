Lavello, rave party illegale: 31 denunciati dai Cc

Altre 31 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria dai Carabinieri, nell’ambito delle indagini su un rave party non autorizzato avvenuto tra il 18 e il 19 febbraio scorso in un capannone industriale in disuso e su un terreno privato adiacente, a Lavello (Potenza).

Le persone denunciate - che hanno un’età compresa fra 17 e 41 anni - sono accusate di concorso in invasione di terreni ed edifici, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Dopo il rave party, i Carabinieri identificarono e denunciarono 64 persone (dei circa 200 che avrebbero partecipato al raduno). Tutti entrarono nel capannone e sul terreno privato illecitamente, «deturpando l’area circostante con l’abbandono di bottiglie ed oggetti di vario genere».