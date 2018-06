Entro pochissimi giorni potrebbero riprendere i lavori di messa in sicurezza della strada statale 658 Potenza-Melfi. È stato ratificato il subentro dell’impresa Aleandri Spa (con sede a Bari) all’Associazione Temporanea d’Imprese Tecnis Spa-Sintec Spa, a seguito delle note vicende che hanno coinvolto l’impresa Tecnis, appaltatrice dei lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale, in tratti saltuari, sulla importante arteria lucana, purtroppo teatro di numerosi incidenti, anche mortali.

L’ufficializzazione di tale atto fa seguito alla presa d’atto da parte di Anas dell’affitto del ramo d’azienda all’impresa Aleandri del quale si è occupato il Commissario di Tecnis, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. A seguito del subentro dell’impresa Aleandri, fa sapere l’Anas, «una volta espletate le attività tecnico amministrative propedeutiche al riavvio delle attività, sarà possibile riprendere i lavori già entro la prima decade di luglio. Tale obiettivo è stato raggiunto anche grazie all’impegno di rappresentanti di Anas e della Regione Basilicata, che hanno effettuato numerosi colloqui ed incontri sull’argomento. Aleandri è la stessa impresa che ha recentemente ultimato e consegnato il cantiere di un tratto di Bradanica.

Con il riavvio delle attività, i lavori prenderanno il via a partire dal primo tratto (in corrispondenza dello svincolo di Lagopesole al km 20,000, dove è attualmente presente il restringimento della carreggiata) e dal terzo tratto (in corrispondenza dello svincolo di Atella al km 32,000); si procederà poi alla successiva cantierizzazione dei rimanenti tratti, anche in funzione dell’avanzamento delle attività. L’intervento, per un importo di oltre 15 milioni di euro, consisterà nell’allargamento della sede stradale finalizzato al miglioramento della visibilità del tracciato in corrispondenza del primo tratto e nella realizzazione di una corsia dedicata per i mezzi pesanti sui rimanenti tratti. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno venturo.