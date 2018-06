Basilicata, contro gli incendi al via campagna di prevenzione

POTENZA - Dal primo luglio comincerà in Basilicata la campagna di contrasto e prevenzione degli incendi da parte dei Carabinieri forestali: lo scorso anno è stato registrato un aumento dei roghi e delle aree distrutte dalle fiamme (quasi quadruplicato rispetto al 2016), e le attività di monitoraggio riguarderanno quindi un controllo maggiore del territorio, con 12 pattuglie e una presenza rafforzata nelle ore centrali della giornata «durante le quali si registra il massimo pericolo di insorgenza degli incendi».

E’ quanto spiegato stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dal comandante dei Carabinieri forestali, il colonnello Angelo Vita. Particolare attenzione sarà quindi «rivolta alle aree di maggior pregio naturalistico, come la fascia ionica e la costa di Maratea (Potenza)», e alle «attività di verifica della distruzione delle stoppie» che, ha ricordato il comandante, «rappresentano la prima causa dei roghi».

La presenza di un militare della Sala operativa della Regione «permetterà inoltre la rapida circolazione delle informazioni con la centrale operativa per le attività investigative»: è previsto anche un aumento dei controlli «sul campo» per «la ricognizione dei punti di innesco» e «la rilevazione del perimetro dei roghi - ha concluso Vita - per sostenere le attività dei Comuni nella compilazione del catasto degli incendi».