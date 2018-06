Truffa e turbativa d'asta, due arresti e sei divieti di dimora

POTENZA - Due persone agli arresti domiciliari e sei divieti di dimora - uno anche contro l’ex presidente del consiglio regionale della Basilicata, Francesco Mollica (Udc) - sono stati eseguiti oggi, a Potenza, nell’ambito di un’inchiesta per truffa aggravata ai danni del Comune, turbativa d’asta, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione, falso in atto pubblico, bancarotta fraudolenta.

Gli arrestati sono un funzionario del Comune, Mario Giugliano, e l’imprenditore Nicola Auletta. Divieto di dimora anche per Carlo Costa, dirigente della Fit-Cisl. Le indagini hanno riguardato il dissesto finanziario del Comune, risalente alla precedente giunta, che si sono intrecciate con l'affidamento del servizio di trasporto pubblico al Consorzio Cotrab. In pratica, Giugliano e Auletta - secondo l’accusa - hanno agito per agevolare alcune società. Nell’affidamento del trasporto pubblico al Cotrab, Mollica procurò a un imprenditore documenti che non poteva ottenere.