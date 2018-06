Banca degli immobili elenco pronto a giorni

POTENZA - Mancano soltanto pochi giorni e poi si conoscerà l'elenco completo degli immobili e dei terreni inseriti nella "Banca comunale dei terreni e degli immobili in stato di abbndono", iniziativa coordinata dall'Anci alla quale l'amministrazione comunale di Potenza ha aderito il 17 maggio scorso con una apposita delibera.

Il trenta giungo prossimo, infatti, scadrà l'avviso pubblico grazie al quale anche i privati proprietari di un immobile o di un terreno inutilizzato che intendono far valorizzare possono prendere parte all'iniziativa. «L'obiettivo – spiega l'assessore comunale all'urbanistica Rocco Pergola – è quello di creare un punto di incontro tra l'offerta di immobili di cittadini o amministrazioni che non possono o non vogliono occuparsene, e i giovani che magari avrebbero un progetto imprenditoriale, ma non hanno un immobile o un terreno su cui investire». Una iniziativa che ricalca in qualche modo l'esperienza di “Cammini e percorsi”, avviata dal Demanio lo scorso anno per la valorizzazione di alcuni immobili di sua proprietà (e che per la verità in Basilicata non ebbe grandissimo appeal). Solo che in questo caso la possibilità di mettere a frutto il proprio bene immobile in abbandono viene data anche ai privati.

Tra gli immobili comunali che sono stati già inseriti nell'elenco dei beni disponibili alla valorizzazione l'assessore Pergola indica ad esempio la ex scuola media Torraca in pieno centro storico e la casina dei vigili rurali nel bosco della Pallareta. «Analogo provvedimento, se l'ente proprietario, l'Acta, lo riterrà opportuno – dice Pergola – potrebbe essere preso anche per la ex caserma dei Vigili del Fuoco a Rione San Rocco. Ci sono anche molti terreni agricoli che stiamo inserendo nell'elenco e che potrebbero essere appetibili per giovani agricoltori interessati ad ampliare la propria azienda».

Con la scadenza dell'avviso pubblico riferito ai privati, il 30 giugno, si concluderà la prima fase dell'iniziativa. Subito dopo ci sarà un'assemblea degli aderenti all'iniziativa e il 4 luglio è prevista una conferenza stampa per illustrare i risultati di questo primo step. Subito dopo partirà la seconda fase dell'iniziativa, ovvero il bando aperto ai giovani da 18 a 40 anni, per la concessione dell'immobile per un periodo di nove anni, più un rinnovo di altri nove. I giovani interessati potranno accedere anche alle agevolazioni finanziarie della misura "Io resto al Sud". «L'Anci spiega Pergola – avrà il compito di avviare tutte le procedure per accedere a queste misure di finanziamento e anche ad eventuali ulteriori occasioni di attrazione di finanziamenti su questi immobili da recuperare. Ci sono già state adesioni al bando da parte di privati per mettere a disposizione il proprio immobile e anche molte richieste di informazioni per partecipare al bando di valorizzazione».

Giovanna Laguardia