Incassano vincite «Gratta & vinci» rubati a Venosa

POTENZA - Hanno incassato vincite per 1.180 euro di 83 biglietti «Gratta & vinci» risultati rubati lo scorso 2 gennaio in un bar di Venosa (Potenza): al termine delle indagini condotte dai Carabinieri, cinque persone, tre uomini e due donne, di età compresa tra i 21 e i 51 anni (tra cui tre con precedenti penali) sono state denunciate.

Le vincite sono state incassate in quattro ricevitorie della zona: i «Gratta & Vinci» facevano parte di un lotto di 500 rubati nel bar insieme a contanti e altra merce, per un valore totale di circa tremila. Le cinque persone indagate sono state denunciate per ricettazione in concorso.