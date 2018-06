È allarme per i furti di pneumatici a Potenza

POTENZA - Sta accadendo con preoccupante frequenza. A Potenza sono in azione i ladri di pneumatici: due colpi sono stati messi a segno la notte scorsa nei pressi di palazzo Bonifacio, in pieno centro storico, e in via Vespucci. Nel primo caso la vettura presa di mira è una Smart, uno dei mezzi più «gettonati» dai predoni delle gomme. Nel secondo caso, invece, è stata spogliata dei pneumatici una Volkswagen Golf grigio perla parcheggiata all'imbocco di via Vespucci. La tecnica è sempre la stessa: mattoni per alzare le vetture e per sottrarre le gomme. In quest’ultimo episodio i ladri hanno avuto la «bontà» di lasciare i bulloni.

Da maggio ad oggi è un’escalation di furti. Almeno una dozzina i casi registrati solo nella città di Potenza. Tra le aree dove le incursioni sono più frequenti c’è di sicuro rione Poggio Tre Galli: a maggio scorso i proprietari di tre vetture, nel momento in cui dovevano spostarsi dal parcheggio, si sono accorti che qualcuno, di notte, aveva portato via gli pneumatici. La tecnica utilizzata è sempre la stessa. E non è mai un singolo ad agire, anche perché il modus operandi richiede più braccia e più occhi. Dopo aver individuato le gomme e cerchioni da rubare iniziano ad organizzare il furto stabilendo l'orario e la data. Nel frattempo guardano e studiano i movimenti del proprietario, dove parcheggia, a che ora esce o entra in casa, tutti i suoi spostamenti quotidiani. Il resto lo fa il gioco di squadra: una persona fa da palo e gli altri si fiondano sulla vettura per rubare le ruote. In genere il furto avviene di notte. Per riuscire a sollevare l’auto utilizzano dei mattoni a mò di crick o la sballottano sino a quando non si solleva di poco ed l'inseriscono velocemente il crick vero e proprio. Non deve essere troppo alta ma basta quel poco per alzarla ed agire indisturbati. Smontate tutte le ruote abbandonano sotto di essa i mattoni (esattamente com’è stato fatto in via della Costituzione, nel centro storico e in via Vespucci), scappando in auto con il bottino.