Italia fuori dal Mondiale, 31enne strappa il Tricolore del monumento a caduto

RIPACANDIDA (POTENZA) - Rivivendo la delusione per l’assenza dell’Italia dai Mondiali di Russia, un uomo di 31 anni è stato denunciato dai Carabinieri, a Ripacandida (Potenza), dopo aver strappato per rabbia il Tricolore esposto vicino al monumento in onore di un caduto nella Seconda Guerra Mondiale.

Il fatto è avvenuto la notte scorsa. L’uomo ha agito dopo aver visto in televisione la partita Brasile-Svizzera (1-1): la rabbia per l’assenza dell’Italia - ha spiegato lui stesso ai Carabinieri, oggi - lo ha portato a strappare la bandiera italiana issata vicino al monumento che ricorda un sottufficiale dell’aviazione, Vito Sinisi, caduto nella Seconda Guerra Mondiale.

Stamani, vista la bandiera strappata, un dipendente del Comune di Ripacandida ha denunciato il fatto ai Carabinieri. Gli investigatori sono risaliti all’uomo - che ha alcuni precedenti per reati contro il patrimonio - e nella sua casa hanno trovato il lembo strappato della bandiera. E’ stato denunciato per vilipendio al Tricolore.