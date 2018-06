«Torni il treno sul binario tra Sicignano e Lagonegro»

di Salvatore Lovoi

LAGONEGRO - La tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro sarà ripristinata: è quanto ha comunicato il presidente della Regione Campania, Vicenzo De Luca, nella conferenza di presentazione del “Frecciarossa per il Cilento” a Salerno. Il governatore con questa importante dichiarazione ha confermato quanto anticipato, di recente, dall’assessore regionale allo Sviluppo e Turismo, Corrado Matera sulla possibilità di recuperare una linea chiusa da oltre trent’anni ma, ufficialmente, mai dismessa. In tale direzione avviati contatti con le Ferrovie dello Stato per dimostrare che a sud delle province salernitane e potentine esiste un territorio con grandi potenzialità turistiche e avviare le procedure per riconsegnare al Vallo di Diano e al Lagonegrese un collegamento anche su ferro.

Si riaprono, quindi, le speranze per rivendere in attività un binario che pur transitando, per la maggior parte, sul territorio campano aveva come capolinea la Basilicata (dove già si parlava di una riconversione a ciclovia). L’intervento potrebbe essere diviso in due tranche, la prima dovrebbe riguardare il segmento fra Sicignano e Polla, la seconda quello che da Polla arriva a Lagonegro.

Aperta nel 1892 e chiusa dal 1987 la strada ferrata - di circa 80 km - è stata più volte al centro di richieste e impegni mai andati a buon fine. Da qui le dichiarazioni del Comitato per la riattivazione della tratta che ha accolto con favore la notizia: «Bene le intenzioni, ma adesso i fatti: convocare un tavolo per un cronoprogramma». Si tratta di uno spiraglio positivo, per una questione che il Comitato segue con costanza dal lontano 2012. Ora è necessario convocare un incontro operativo presso il Ministero dei Trasporti fra i rappresentanti della Regione Basilicata, Regione Campania, gli attori e i tecnici di Rfi.