C’è anche la Basilicata tra i territori oggetto di un’indagine dei carabinieri della compagnia di Latisana (provincia di Udine) che hanno sgominato una banda di 28 marocchini specializzata nel furto di pannelli solari. Impianti che venivano caricati su furgoni e dai porti italiani, attraverso scali in Francia e Spagna, li portavano in Marocco. L’operazione si è conclusa con l’arresto di 15 persone e la denuncia in stato di libertà di altri 13 connazionali. In sei furti, compiuti tra il 13 febbraio e il 17 marzo 2017, la banda era riuscita ad asportare circa 2.200 pannelli fotovoltaici per un danno di circa 1 milione di euro, tra valore dei pannelli (600 mila euro) e danni strutturali arrecati agli impianti (400 mila euro). I carabinieri hanno arrestato cinque stranieri in flagranza di reato il 17 marzo mentre rubavano 800 pannelli già smontati a Bagnaria Arsa (Udine). Altri 10 sono stati fermati nei giorni scorsi in esecuzione di misure cautelari (sei in carcere e quattro ai domiciliari) emesse dal gip del tribunale di Udine ed eseguite in provincia di Potenza e nei territori di Forlì-Cesena, Savona, Modena, Monza-Brianza, Verona, Mantova, Perugia, Salerno e Napoli.