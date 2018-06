Il Don Uva torna ad aprirsi alla città

POTENZA - L’estate più bella, quella che non ti aspetti, è superare quel muro invisibile che divide la città dagli «altri». È una band che fa dimenticare ogni diversità sulle note dei mitici Beatles. È musicoterapia che sconfina in una jam session. Ha preso il via con il concerto dei BeLove, l’iniziativa “Don Uva Estate 2018”: eventi ed attività con ospiti ed operatori, con la quale dopo diverso tempo le porte della casa di cura potentina tornano ad aprirsi alla città, in un percorso di inclusione sociale fortemente voluto da Universo salute, attuale proprietaria dell’istituto. «Sono molto felice - ha detto Roberto Galante, dirigente della sede potentina del Don Uva - della grande partecipazione della città a questa serata, per la quale vorrei ringraziare Roberto De Pascale, che è stato il vero motore trainante del cartellone estivo».

Il concerto dei BeLove, storica band potentina, è stato il primo evento del programma "Don Uva Estate 2018", che coinvolgerà Ospiti, operatori e l'intera comunità dell'Opera Don Uva.

Il 7 giugno scorso, musica dal vivo con "BeLove" in concert. La serata prevedeva un concerto tributo ai Beatles all’interno della struttura del Don Uva. Ma la musica dei magnifici quattro di Liverpool, magistralmente interpretata dai BeLove, ha fatto ben presto scattare in tutti i presenti la voglia di andare oltre l’ascolto passivo. E così il concerto si è trasformato in una grande festa musicale che ha coinvolto tutti: pazienti e operatori della casa di cura, parenti ed amici in visita, con balli, canti ed esibizioni musicali di alcuni degli ospiti della struttura potentina. Come in ogni festa estiva che si rispetti, non è mancato il banchetto dei panini e delle bibite, a rendere ancora più gradevole una bella serata di giugno.

Il calendario dell’estate al Don Uva prevede, nel prosieguo della stagione, il 12 giugno un Cineforum. Il 14 giugno uno spettacolo di magia. Il 19 giugno, lezione di ballo. Il 21 giugno, musica dal vivo per familiari ed Ospiti delle Rsa. Il 26 giugno ancora un cineforum. Il 28 giugno, infine, è in programma una serata folk con il gruppo "I mitici".

