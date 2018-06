TITO - Ancora un incidente sul lavoro che è costato la vita ad un 69enne del posto. Si tratta di Rocco Buono. Il pensionato ieri nel primo pomeriggio era alle prese con la sua motozappa in lavori in un fondo agricolo di proprietà della famiglia in contrada «Canale» a pochi chilometri dal paese, quando all’improvviso si è verificata la tragedia.

Per cause ancora in corso di accertamento l’uomo è rimasto incastrato nei cingoli del mezzo agricolo. Tra le ipotesi una cattiva manovra o il terreno sconnesso che l’uomo stava arando. Fatto sta che il povero Buono è finito tra i cingoli e la morte deve essere sopraggiunta di lì a poco per le gravi ferite riportate. Scattato l’allarme sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, una squadra dei vigili del fuoco di Potenza e personale del «118» che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso del pensionato che lascia la moglie e due figli. L’uomo era conosciuto in paese, tanto è vero che la comunità è rimasta scossa per l’ennesimo incidente che è costato un’altra vita umana.

Il magistrato di turno, intanto, ha disposto il trasferimento della salma presso il cimitero civico di Tito.

