POTENZA - «Cosi sorveglieremo le condizioni di salute dei lucani che abitano nelle aree a più alto rischio inquinamento», firmato Marcello Pittella. È questo il senso del progetto Epibas voluto dalla Regione e messo a punto nel corso dell’ultimo vertice che si è tenuto a viale Verrastro, nel palazzo della giunta regionale. Lo studio dovrebbe partire tra la fine di giugno e gli inizi di luglio e durare tra i 18 e i 24 mesi. Per la prima volta si conoscerà come stanno le popolazioni della Val d’Agri e della Valle del Sauro, e quali effetti possono avere sulla salute le estrazioni petrolifere.

La novità più importante è che si faranno ricerche anche sullo stato di salute della popolazione di altri dieci comuni, compresa la frazione di Pisticci Scalo che si trova vicino agli impianti dove arrivano le acque reflue dal Centro olio di Viggiano. Inizialmente, l’indagine epidemiologica doveva riguardare solo il comune di Marsicovetere, poi si è via via allargata fino a comprendere, anche su indicazione dell’Istituto superiore di sanità, altri dieci comuni: Viggiano, Grumento Nova, Tramutola, Moliterno, Spinoso, Montemurro, Corleto Perticara, Gorgoglione, Guardia Perticara e Pisticci Scalo. Fa sapere Martorano (Fondazione Ricerca Biomedica) che saranno prese in considerazione anche le richieste di Calvello e Marsico Nuovo. Lo studio sarà condotto dalla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica (creata dalla Regione), e dalle due aziende sanitarie di Potenza e Matera, con la supervisione dell’Istituto superiore di sanità.

Il costo sarà di 600mila euro, finanziati da via Anzio. Saranno due le metodologie applicate: una si baserà sulle cartelle cliniche di tutti i residenti dei 28 paesi della Val d’Agri e della Valle del Sauro che hanno nel loro territorio le concessioni per estrazioni, un’altra sarà la cosiddetta sorveglianza sanitaria attiva. Per un anno e mezzo, circa 2 000 persone di età compresa tra i 25 e i 70 anni saranno invitate a fare un check up sanitario completo. Verranno scelte a campione nei sette paesi che ricadono in un raggio di circa 10 km dal Centro olio di Viggiano e nei comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione, interessati dal nuovo impianto della Total a Tempa Rossa. Gratuitamente faranno analisi del sangue, spirometria, controlli cardiologici e pneumologici. In più, un questionario ricostruirà le loro abitudini di vita.

La sorveglianza sanitaria attiva riguarderà anche i 209 abitanti della frazione di Pisticci Scalo. «Abbiamo cercato di elaborare un modello che potrà essere replicabile anche ad altre matrici, sia antropiche che ambientali – spiega la presidente della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica Francesca Antonella Amodio – . Il territorio iniziale è stato man mano ampliato, fino a comprendere anche l’area di Tempa Rossa che presto sarà interessata dalle estrazioni del nuovo Centro olio. Questo consentirà di avere in quella zona il cosiddetto punto zero. Epibas sta per Epidemiologia Basilicata – conclude la presidente Amodio - e contraddistingue un’iniziativa partita due anni fa dall’esigenza che emergeva in modo sempre più marcato nei paesi interessati dalle estrazioni petrolifere di avere uno studio approfondito sulla salute dei residenti».