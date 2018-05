Rapina in banca, dopo lo zio arrestato anche il nipote

Un uomo di 39 anni è stato arrestato oggi dai Carabinieri a Cerignola (Foggia), a conclusione delle indagini su una rapina avvenuta il 18 aprile scorso nella filiale di Lavello della Banca Popolare di Bari subito dopo la quale venne bloccato dai militari uno dei rapinatori, nipote dell’uomo arrestato oggi.

Zio e nipote - Luciano e Francesco Strafile, di 39 e 25 anni - sono accusati di rapina aggravata in concorso. Luciano Strafile era in permesso premio il giorno della rapina: dopo il colpo si era allontanato con la refurtiva, rendendosi irreperibile e non facendo rientro il carcere al termine del permesso. I militari delle compagnie di Venosa e Cerignola (Foggia) e quelli dello Squadrone eliportato Sardegna lo hanno trovato in uno stabile in disuso di proprietà comunale nel centro di Cerignola e lo hanno trasferito nel carcere di Foggia. A Francesco Strafile l’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata nel carcere di Trani: le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza.