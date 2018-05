Indagine epidemiologica nelle aree estrattive lucane

di Pino Perciante

VIGGIANO - Saranno undici i comuni coinvolti nella nuova indagine epidemiologica decisa dalla Regione per analizzare lo stato di salute dei residenti in Val d’Agri, Valle del Sauro e Val Basento. Il progetto, condotto sotto l’egida dell’Istituto superiore di sanità, è stato presentato ieri mattina nel corso di una riunione nella sala Verrastro del palazzo della giunta regionale. I centri coinvolti sono Viggiano, Grumento Nova, Marsicovetere, Tramutola, Moliterno, Spinoso, Montemurro, Corleto Perticara, Gorgoglione, Guardia Perticara e Pisticci. Si tratta del progetto Epibas gestito dalla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica per monitorare la salute degli abitanti che vivono nei comuni attorno alle attività estrattive. In Val d’Agri si estrae petrolio dal 1996, nella valle del Sauro sta per partire il secondo Centro olio della regione, in val Basento vengono smaltite le acque reflue prodotte dall’impianto di Viggiano. Il nuovo studio dovrebbe partire entro la fine di giugno e concludersi nell’arco di due anni.

Per il sindaco di Marsicovetere, Claudio Cantiani «si tratta di un passo avanti importante, anche se fatto con un pò di ritardo. Ma è inutile piangere sul latte versato, cerchiamo di recuperare il tempo perso e soprattutto di chiarire una volta per tutte la questione».

La nuova indagine epidemiologica arriva dopo le polemiche sulla Vis ma in realtà si riparte dalla Valutazione di impatto sanitario, visto che saranno presi in considerazione anche i risultati dello studio condotto dal Cnr di Pisa. Inizialmente, il progetto Epibas doveva riguardare solo tre comuni. Poi, su indicazione dell’Istituto superiore di sanità, è stato deciso di allargare lo spettro di azione. Se l’indagine fosse rimasta limitata solo a tre comuni avrebbe riguardato 1 500 di persone, ma considerato che il raggio d’azione si è allargato di molto il campione di popolazione è destinato ad aumentare. I cittadini sceglieranno volontariamente se sottoporsi alle visite mediche (esami del sangue e delle urine, controlli cardiologici e pneumologici). In più, verranno presi in considerazione anche stili di vita e abitudini alimentari.

A settembre dell’anno scorso è stata presentata la Valutazione di impatto sanitario (Vis). Un lavoro durato quattro anni, voluto dai comuni di Viggiano e Grumento, e che ha scatenato tanti contrasti sulla validità dei dati raccolti. Proprio dopo queste polemiche la Regione ha cercato di mettersi al passo per monitorare i rischi dell’inquinamento sulla salute dei cittadini.