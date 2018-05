Revocato lo sciopero degli autobus a Potenza

POTENZA - Lo sciopero del trasporto pubblico urbano proclamato per domani a Potenza - nel giorno in cui cominciano i festeggiamenti per il Santo Patrono - è stato sospeso.

La decisione è stata presa dalle segreterie regionali della Cisl e della Fit-Cisl, al termine di un incontro con il prefetto, Giovanna Cagliostro, e il sindaco del capoluogo, Dario De Luca (per i sindacati erano presenti il segretario generale della Cisl lucana, Enrico Gambardella, e per la Fit Leonardo pace e Sebastiano Colucci. Il sindacato ha definito «importante e meritevole lo sforzo di mediazione» fatto dal prefetto e ha sottolineato di aver tenuto conto «dei rilievi effettuati dal comitato provinciale per l’ordine la sicurezza pubblica circa l'indispensabilità del regolare servizio di trasporto per garantire le misure minime di sicurezza in ragione della grande affluenza in occasione della Parata dei Turchi».

De Luca - secondo quanto reso noto da Gambardella - «nel riconoscere le rivendicazioni sindacali, ha annunciato che, in qualità di committente del servizio, chiederà alla società Trotta il ripristino di tutti i benefici del contratto di secondo livello revocati dalla ditta all’atto dell’assunzione della commessa e il ritiro degli illegittimi inquadramenti riconosciuti ad alcuni lavoratori al di fuori delle prescrizioni contrattuali».

Infine, la Cisl ha spiegato che il prefetto, «nel riconoscere la legittimità delle rivendicazioni espresse dalla Fit Cisl, poste alla base dello sciopero, si è impegnato a convocare per la prossima settimana un nuovo tavolo di confronto per una positiva risoluzione della vertenza e per ricomporre la frattura tra le parti».