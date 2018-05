CASTELMEZZANO (Potenza) - Ofelia Alonzo Garcia, un’operatrice sociale della Galizia, ha poco più di cinquant’anni, tre figli e una passione per la cucina. È lei la prima “studentessa” giunta a Castelmezzano per vivere l’esperienza dell’Erasmus. Sua insegnante è Antonietta Santoro, chef al “Becco della civetta”, nel centro delle Dolomiti Lucane, ora impegnata anche a “La Lopa” di Matera. Ma come è avvenuto questo incontro tra Ofelia, Antonietta? Tra la Galizia e Castelmezzano? Tutto è cominciato nello scorso mese di marzo quando Antonietta Santoro è stata invitata, sempre nell’ambito del programma Erasmus, a tenere alcuni incontri sulla cucina lucana in un istituto alberghiero della Galizia, nella città di Ies de Foz. Così, per una settimana, tra Ies de Foz, La Coruña e Santiago di Compostela, studenti, docenti e ristoratori del luogo hanno preso parte alle lezioni teoriche e pratiche della chef castelmezzanese. Tutti i partecipanti hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova, sotto la supervisione di Antonietta e del suo giovane collaboratore Giovanni Romano, con piatti a base di pasta fatta in casa, agnello, baccalà con i «paparuli cruschi», fagioli e cicorie, «crostole», pastiere.

Tra i discenti c’era anche Ofelia che, a Ies de Foz, frequentava la scuola serale per adulti dell’alberghiero. Solo la sera perché di giorno lei assiste a domicilio persone non autosufficienti. Ma non si era mai tolto dalla testa il “pallino” per la buona cucina. E, per meglio coltivare questo interesse, ha voluto acquisire anche uno specifico titolo di studio: “secondo ciclo di cucina e gastronomia”. Si è iscritta al corso triennale quando aveva 49 anni e adesso lo ha appena concluso. «Cucinare è sempre stata una mia passione - spiega Ofelia - e per adesso intendo continuare a farlo come hobby».

L’incontro con la chef Antonietta è stata una sorpresa per entrambe. «Mi pare che abbiamo gusti e interessi assai simili - aggiunge Ofelia. - Mi hanno colpito subito, nelle lezioni di Antonietta, in Galizia, le ricette con l’ utilizzo delle erbe spontanee». Ma poi c’è stato anche molto altro che le è piaciuto. «Oh sì - spiega Ofelia - me gusta anche il lonzino di maiale marinato all’aglianico con misticanza, noci e cacio cavallo podolico». E non solo: Ofelia elenca «i ceci bianchi e neri con funghi cardoncelli e ogni tipo di pasta». «Ha imparato anche a fare ravioli, cavatelli, strascinati, orecchiette - fa sapere, soddisfatta, la “docente” Antonietta. - E ha deciso che vuole portarsi a casa la farina da qua».

Intende forse aprire a Ies de Foz un ristorante di cucina lucana? «No - dice Ofelia. - Ho tante idee, ma non so ancora... Intanto cucinerò per la mia famiglia. Per i miei tre figli». E della Basilicata, a parte la farina, Ofelia cosa si porterà in Galizia? «Le cose che ho imparato e il ricordo di un paesaggio assai diverso dal mio, che somiglia piuttosto alla costa salernitana. Porterò con me il ricordo di luoghi bellissimi come Matera e Castelmezzano. Questo Erasmus per me è stata una esperienza di vita importante. La racconterò a studenti e professori nel mio istituto alberghiero. Ma già so che alcuni ragazzi hanno chiesto di venire qui per imparare anche loro».