Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto stamani - per cause in fase di accertamento - sulla Potenza-Melfi, a pochi chilometri dal capoluogo lucano. Secondo quanto si è appreso, nell’incidente sono rimasti coinvolti un'auto, una Golf, e un'autocisterna: l'impatto è avvenuto all'altezza del Km 2,300. L'auto si è ridotta a un ammasso di lamiere contorte e per il conducente non c'è stato nulla da fare: per estrarre il corpo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Non è da escludere che l'impatto sia stato causato anche dall'asfalto reso viscido dalla pioggia; a giudicare dai danni ai mezzi potrebbe essersi trattato di uno scontro frontale. Sul posto sono giunti, oltre ai Vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale. La strada, in passato teatro di altri gravi incidenti, è stata chiusa al traffico.