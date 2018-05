«L'immediato trasferimento nella competenza del Comune di Potenza del ponte progettato da Sergio Musmeci» è uno dei punti principali previsti dall’intesa fra Comune e Consorzio Asi, firmata oggi, che consentirà «di opera concretamente per il recupero e la riqualificazione urbana dell’intera area industriale» alla periferia del capoluogo.

Lo ha reso noto l’assessore comunale all’urbanistica, Rocca Pergola, che ha firmato l’accordo insieme al sindaco, Dario De Luca, e al commissario straordinario del consorzio Asi, Guido Bonifacio. De Luca ha sottolineato che l’area industriale di Potenza è «strategica, non solo per il capoluogo, ma per il suo circondario e per l’intera regione».

L’area, inoltre, dal punto di vista della «potestà pianificatoria», sarà divisa in due: una, ampia oltre 40 ettari, resta di competenza del consorzio industriale, l’altra - ampia circa 217 ettari - sarà trasferita al Comune di Potenza. Quest’ultimo, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa del Comune, avrà competenza anche sulla zona dove è stato realizzato il terminal delle autolinee extraregionali, in viale del Basento.