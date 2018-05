Quattro persone (di cui tre in carcere e una ai domiciliari) sono state arrestate dalla Polizia al termine di indagini sullo spaccio di droga nel Vulture-Melfese condotte dal Commissariato di Melfi (Potenza) e coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli investigatori hanno accertato che le persone arrestate acquistavano «grossi quantitativi di droga a Napoli e Cerignola" che poi spacciavano attraverso «consegne 'door to door' (porta a porta) anche presso - è specificato in un comunicato diffuso dalla Procura - uffici aperti al pubblico come quello postale della frazione Dragonetti del comune di Filiano (Potenza)». In carcere si trovano Antonio Stia, di 54 anni, di San Fele, che «svolgeva una consolidata attività di spaccio ad Atella», Felice Angelone (49), di Barile, e Maria Masi (45) di Avigliano; Michele Santoro (47), di Rionero in Vulture, è ai domiciliari.