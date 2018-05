Alcune ordinanze della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposte dal gip di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica, sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di droga nel capoluogo lucano e in provincia. In un comunicato diffuso dalla Compagnia di Potenza dell’Arma è sottolineato che «gli uomini impegnati, anche per le perquisizioni, sono oltre 50, tra cui unità cinofile».