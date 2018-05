Rete ferroviaria italiana ha programmato per le prossime due settimane, a partire da lunedì 14 maggio, la riprogrammazione dei servizi sulla linea Foggia-Potenza per agevolare i lavori di ammodernamento della stazione di Melfi (Potenza).

«I treni - è scritto in una nota - saranno sostituiti con bus, quelli in circolazione potranno allungare i tempi di viaggio di circa dieci minuti».

La prima fase dei lavori di ammodernamento della stazione di Melfi durerà dal 14 al 27 maggio: «Gli interventi saranno completati entro fine 2018, con un investimento di 800 mila euro». Sono previsti l’innalzamento dei marciapiedi a 55 centimetri ("lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare l’accesso ai treni"), "modifiche al piano dei binari che consentiranno di velocizzare gli incroci dei treni e quindi una gestione più flessibile degli orari», l’attivazione di un sottopassaggio pedonale e l'installazione di ascensori «per migliorare l’accessibilità».