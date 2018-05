Melfi, tragedia della follia: uccide la moglie e si ammazza

MELFI - A poco meno di due settimane dalla tragedia di Potenza dove un vigile urbano in pensione Giovanni Tramutola, di 67 anni, ha ucciso a pistolettate il figlio 37enne, Giuseppe, disoccupato, poi si è suicidato con la stessa arma, una nuova tragedia della follia si registra sempre in Basilicata, stavolta a Melfi. Un uomo di 33 anni, Antonio Girardi, guardia giurata alle dipendenze di un istituto di vigilanza, ha ammazzato la moglie - originaria dell'Est Europa (Ucraina) con cui si era sposato sette mesi fa - e poi si è tolto la vita. L'omicidio-suicidio è avvenuto nella casa dove i due abitavano, in vico Gelso, nei pressi della Porta Venosina, nel pieno centro storico della città lucana.

Secondo la prima ricostruzione fatta dagli investigatori del Comando provinciale di Potenza dei Carabinieri, coordinati dal pm Veronica Calcagno, la notte scorsa, dopo una telefonata, Girardi ha lasciato il posto di lavoro ed è tornato a casa dove, al culmine di una lite, ha esploso almeno due colpi di pistola contro la moglie, uccidendola, per poi suicidarsi con la stessa arma.

Sotto la foto della copia (Pagina Facebook Antonio Girardi)