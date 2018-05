Potenza, sindaco De Luca«Conti del Comune in pareggio»

Il Comune di Potenza sta per uscire dal «tunnel» del dissesto, che terminerà il 1 gennaio 2019: nel corso della riunione del Consiglio comunale, in programma domani, si discuterà il rendiconto della gestione 2017, e quindi la certificazione del pareggio di bilancio.

Lo ha annunciato il sindaco, Dario De Luca, nel corso del convegno «Potenza resiliente», evidenziando poi che questo atto permetterà anche delle politiche fiscali per il rilancio del centro storico della città: «Parliamo di sostegno al pagamento dei tributi locali - ha aggiunto De Luca - più che di defiscalizzazione, per favorire l’insediamento di nuove attività e anche per gli studenti universitari, perché il nostro centro storico ha bisogno di una forte iniezione di fiducia».

Il convegno è stato organizzato proprio per esaminare un piano di azione integrato per la resilienza del centro storico, con il contributo dei cittadini: «Si tratta di un grande e complesso lavoro - ha spiegato il sindaco - con un importante processo di partecipazione, che ha esaminato le criticità per proporre soluzioni che adotteremo in giunta come atto di indirizzo».