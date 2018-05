Schianto mortale tra due auto vicino a Rivello

POTENZA - Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto, per cause in fase di accertamento, due autovetture sulla strada statale 585 «Fondovalle del Noce», nei pressi di Rivello (Potenza).

In un comunicato l’Anas ha reso noto che «il traffico è deviato in loco lungo viabilità alternativa» e che «sul posto è presente personale di Anas, del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine allo scopo di regolamentare la viabilità e di ripristinare la regolare circolazione, in tempi brevi, anche a seguito delle attività di soccorso, rimozione dei mezzi e delle operazioni di pulizia del piano viabile».