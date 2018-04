Potenza-Taranto 3-1, i lucani tornano in serie C

POTENZA - Il Potenza torna in serie C battendo 3-0 il Taranto nella gara valida per la trentatreesima giornata del girone H della serie D di calcio. È accaduto tutto nel primo tempo. In gol Russo al 12', Guaita al 20' e Franca al 45'. Ha accorciato Diakite all'88'. Stracolmo lo stadio Viviani. Festa allo stadio e per le vie della città.