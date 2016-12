L'oroscopo del giorno

Rigenerati dal weekend appena trascorso, riuscirete oggi a dare il meglio di voi sul lavoro. Carichi di entusiasmo, sarete davvero un inesauribile vulcano di idee.

Finalmente è giunto per voi il momento di testare sul campo le conoscenze acquisite. All’inizio non abbiate paura di commettere errori, sbagliando si impara.

Una giornata faticosa vi attende, ma non disperate: in serata potrete godere di calma e tranquillità. Leggere un buon libro sarebbe la ciliegina sulla torta.

Colti appena svegli da una ventata di malinconia, potreste risultare agli occhi dei vostri colleghi distratti e scostanti. Non temete, una giornata no capita a tutti.

Grandi novità sul piano sentimentale: vi siete finalmente lasciati alle spalle una vecchia storia e adesso siete pronti per lasciarvi andare a sfrenate conquiste.

Un amico in difficoltà oggi potrebbe richiedere il vostro aiuto. Cercate di dargli tutto il supporto di cui ha bisogno: vedrete che di sicuro ve ne sarà riconoscente.

La settimana inizia nel peggiore dei modi: stanchi e stressati sarete letteralmente intrattabili. Il consiglio per chi vi sta attorno è quello di starvi alla larga.

Sul lavoro un collega avrà la pretesa di addossare sulle vostre spalle le sue incombenze. Senza risultare scortesi, fategli però notare che sta proprio esagerando.

Con grinta ed entusiasmo siete stati in grado di coinvolgere nel vostro progetto anche chi inizialmente non sembra affatto motivato. Avete ottime doti da leader.

Gli addii non sono mai stati il vostro forte: qualcuno a voi caro sta partendo per un viaggio che lo porterà a star via per molto tempo. Coraggio, correte a salutarlo.

Il coraggio per gestire un confronto diretto con il capo non vi manca. Non siate pessimisti, potreste essere davvero convincenti e ottenere persino ottimi risultati.

Tripudio di cuori in amore: una stupenda sorpresa organizzata dal partner vi farà rimanere senza parole. Lasciatevi andare a una romantica dichiarazione d’amore.