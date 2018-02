Lele, 74 anni, volontà di ferro

di Giuseppe Dimicoli

BARLETTA - Quella che leggete è la cronaca di una emozione vissuta lungo tutto il percorso della «Pietro Mennea Half Marathon». L’ho vissuta scortando di corsa un atleta dalla volontà di ferro. Proprio come quella di Pietro.

Scrivo di Eligio Lomuscio, per tutti affettuosamente Lele, forte dei suoi 74 anni e delle innumerevoli maratone, mezza maratone corse lungo la sua vita. E ieri ha voluto onorare anche questa gara. Accanto a me, senza mai staccare gli occhi da Lele, due amici ed atleti da cuore d’oro Nicola Drago e Maurizio de Nuccio. Tutto è finito sui social con foto.

Quello che mi ha emozionato è stato l’affetto tributato dai tantissimi che hanno applaudito Lele durante la gara. Lo conoscevano tutti. Proprio come quando a Roma, durante l’edizione 2016 della Maratona di Roma, attraversammo la Città eterna sospinti dall’abbraccio di tutti. L’andatura di Lele, sebbene molto lenta, ha fatto brillare ancor di più il suo sforzo disumano. Come ha fatto a tagliare il traguardo? Presto scritto «grazie alla forza di volontà», come più volte ha riferito durante la gara. Il freddo e la pioggia lo hanno fiaccato. Ma è andato avanti. E quando ha tagliato il traguardo le sue lacrime di commozione sono qualcosa che custodirò, al pari di Nicola e Maurizio, nel cuore. Elegante e profumata la squadra di pacemaker tutta in rosa che ha portato al traguardo tante atlete ed atleti, capitanata dall’inimitabile Mariella Di Leo.

Felice il sindaco Pasquale Cascella presente con l’assessora allo Sport Patrizia Mele. «Nonostante il freddo la partecipazione è stata ottima. I disagi alla circolazione creati alla cittadinanza hanno permesso a tutti gli atleti di ammirare la nostra Barletta in tutta al sua bellezza. Auspico l’anno prossimo un passaggio sulla pista “Pietro Mennea”», ha dichiarato il sindaco Cascella.

«Un successo per Barletta. Grazie a tutte le componenti Politiche istituzionali e sportive, al Comando dei Vigili Urbani, a tutte le Forze dell’Ordine, agli Uffici Traffico Turismo e manutenzione, alle associazioni del volontariato e tutti i miei associati. Un risultato di unione», ha riferito Enzo Cascella presidente Asd. «Tutto molto bello. Una gara che ha visto, ancora una volta, emergere il valori di Pietro Mennea», ha fatto sapere Ruggiero Mennea della «Fondazione Pietro Mennea Onlus».