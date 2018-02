Mezzi pesanti fermi anche nel Potentino

POTENZA - A «seguito dell’avviso delle condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione civile», il prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, ha disposto «dalle ore 22 di oggi, domenica 25 febbraio, e fino alle ore 12 di martedì 27 febbraio l’interdizione al traffico nelle strade statali e provinciali dei veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate».

Anche in Puglia ci sono disposizioni simili in provincia di Bari e Foggia.

Inoltre - secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso dalla Prefettura potentina - sono stati «invitati i sindaci ad esaminare la possibilità di disporre la chiusura delle scuole».