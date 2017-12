Melucci: 10 giorni per la nostra proposta

BARI - «Manderemo, entro una settimana-dieci giorni, una proposta formale di questa previsione di accordo alla presidenza del Consiglio e ai dicasteri competenti. Ci aspettiamo di essere convocati per discuterne». Lo ha detto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Nell’occasione, entrambi hanno annunciato che chiederanno al governo di sottoscrivere un atto che contenga le modifiche al Piano ambientale dell’Ilva richieste dagli enti locali. «Quando con un accordo formale gli enti locali e la comunità dovessero trovare la più ampia soddisfazione rispetto ai temi proposti - ha rilevato il sindaco - non ci sarebbe più bisogno di quei ricorsi (di Regione e Comune contro il Dpcm) che sono appesi solo nel merito». Sulla possibilità che il governo possa non accettare la proposta degli enti locali, Melucci ha detto di «non vedere uno scenario negativo: abbiamo tutti voglia di chiudere in fretta e in maniera sostenibile - ha spiegato - trasmettendo la necessaria fiducia all’investitore che non può prescindere dalle esigenze degli enti locali». «Credo ha proseguito - sia una fase storica per il nostro territorio, perché per decenni quello stabilimento è stato oltre ogni regola, oltre ogni morale, oltre ogni relazione con il territorio». «E stiamo tentando, anche attraverso quel ricorso - ha concluso - di ripristinare una banalissima normalità nelle relazioni, nel monitoraggio di quel che accade, e nella partecipazione anche della comunità».