TARANTO - Il ministero dello Sviluppo economico, dopo aver fissato per il 20 dicembre prossimo un tavolo specifico per Taranto con la partecipazione degli enti locali, ha convocato altre due riunioni nell’ambito della fase negoziale per la cessione dell’Ilva. Lo si apprende da fonti sindacali.

Entrambe le riunioni si svolgeranno a partire dalle ore 10 nella sede del Mise, a Roma. La prima è fissata per il 22 dicembre e riguarderà gli «approfondimenti relativi al Piano industriale e ambientale», la seconda per il 10 gennaio 2018 e verterà sull'avvio dei «confronti relativi alle diverse unità produttive». Le date sono state concordate con Ilva in amministrazione straordinaria, la cordata acquirente Am InvestCo Italy e le organizzazioni sindacali.