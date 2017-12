Emiliano: il ricorso resta in piedi

BARI - «Il ricorso resta in piedi fin quando non saranno discusse le osservazioni». Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano - informa una nota dell’emittente televisiva Telenorba. «Calenda ha fatto il blitz a Taranto perché era disperato. - aggiunge - L’azienda non gli dava più ascolto, perché aveva capito che il Governo non era l'interlocutore, e quindi aveva bisogno di tornare indietro rispetto a una sciocchezza che aveva combinato, ossia l'esclusione di Regione e Comune dalla trattativa. Se farà saltare il tavolo se ne assumerà le responsabilità».

Nel merito del progetto di risanamento, Emiliano ha detto: «Noi proponiamo di rifare l’altoforno 5 con tecnologia a gas e di continuare a far lavorare almeno fino al 2025 gli altri tre a carbone. Così lo stabilimento diventa flessibile, si adatta ai mutamenti del mercato, ma inquina molto meno. E si mettono d’accordo città, Regione, Governo e acquirente». Acquirente su cui Emiliano nutre qualche dubbio. «C'è il rischio che Arcelor Mittal la voglia chiudere e non farla funzionare», ha sottolineato Emiliano. «Noi - ha aggiunto - dobbiamo assicurarci che il suo scopo sia di farla funzionare e non semplicemente togliersi davanti un concorrente».