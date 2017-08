Lo Zoosafari: i nostri orsi stanno benissimo

Ieri l'allarme lanciato dall'Enpa sulla situazione degli orsi polari custoditi nella struttura di Fasano e che potrebbero soffrire per le alte temperature di questi giorni, oggi la risposta della struttura, il parco zoologico ZooSafari: i nostro orsi stanno benissimo.

«I nostri orsi polari sono nati in cattività presso altri parchi zoologici europei - si legge in una nota - e vivono senza alcun problema nei climi fasanesi sin dal 1995, non hanno mai presentato alcuna patologia o sintomatologia degna di rilievo né legata alle condizioni climatiche né a qualsiasi altra causa, e si sono riprodotti spesso con nascite di cuccioli che ora vivono in altri rinomati parchi europei e giapponesi, tanto che i due genitori risultano essere una delle più imponenti, belle e prolifiche coppie di tale specie in Europa. vengono adeguatamente alimentati e si immergono e nuotano in vasca molte volte al giorno, ogniqualvolta ne sentano il bisogno ed il desiderio, ed in essa vengono resi disponibili blocchi di ghiaccio e cibo congelato in pezzi. Inoltre per quanto riguarda le alte temperature estive, i nostri orsi polari hanno acqua raffreddata artificialmente con grossi apparati frigoriferi nella vasca grande, aria raffreddata a mezzo condizionatori nei 3 box interni, ombra e privacy nelle grotte sotto la cascata e vari punti di nebulizzazione di acqua nella parte emersa, tutte aree dove accedono a piacimento se e quando lo ritengono necessario. Se li si vede sotto il sole è perché vogliono stare lì in quel momento particolare e non sentono il bisogno fisiologico di sottrarsi alla calura».