Scontro a Circummarpiccolo: muore un uomo

TARANTO - Un uomo di 58 anni, Cataldo Barbieri, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada Circummarpiccolo, a Taranto. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con una Ford Mondeo. Altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti per verificare la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.