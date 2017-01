Associazione: servono coperte

BARI - In previsione di forti diminuzioni delle temperature climatiche, e a seguito della morte di un clochard avvenuta nella notte a Bari nel pieno centro cittadino, l'associazione di volontariato In.Con.Tra ha lanciato un appello per la raccolta di coperte e giacconi invernali da uomo.

L’appello è rivolto a enti privati, aziende, associazioni, singoli cittadini. «Chiunque volesse contribuire a questa raccolta - si legge - può portare le proprie donazioni presso la Parrocchia Preziosissimo Sangue, sita in Via Putignani 237 a Bari, oppure presso la sede dell’Associazione di volontariato In.Con.Tra, in Via Barisano da Trani 15, nel quartier San Paolo a Bari, o presso la sede dell’associazione «Ala azzurra» sita sempre in Via Barisano da Trani 15».

Molti homeless - si fa presente «non hanno la possibilità di andare nei dormitori e dunque sono costretti a vivere per strada».