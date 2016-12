Fiocchi anche in Puglia. Forte vento a nord di Bari

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - I primi fiocchi di neve, misti a grandine, sono caduti questa mattina nel nord barese. A Canosa di Puglia neve e ghiaccio si sono posati sul manto stradale, anche lungo la strada statale 93 che collega la città a Barletta. Forti raffiche di vento, invece, oramai da 24 ore, battono la costa a nord di Bari.

Il vento forte non consente alle imbarcazioni di uscire e nell’ofantino, a Margherita di Savoia, le avverse condizioni meteo hanno spinto la diocesi a rinviare il presepe vivente dedicato ai bambini, che era previsto per oggi pomeriggio, nel giardino della chiesa del Santissimo Salvatore, al 5 gennaio prossimo.

A causa del forte vento, il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, ha disposto la chiusura urgente del cimitero per tutta la giornata di domani. La disposizione si è resa necessaria in seguito alla caduta di alcuni alberi che saranno rimossi domani e altri, quelli pericolanti, messi in sicurezza. Il cimitero riaprirà ai visitatori la mattina del 31 dicembre.