Bari, approvato bilancio fino al 30 giugno 2016

di Davide Lattanzi

BARI - Una perdita «elevata» ed un fitto programma di risanamento per restituire ossigeno ed ambizioni al Bari. In data 27 dicembre il club biancorosso ha approvato il bilancio relativo al periodo di esercizio dal primo luglio 2015 al 30 giugno 2016. Un periodo che, come recita la nota diffusa dal club è «riferibile totalmente alla pregressa gestione».

Come già aveva annunciato Giancaspro, il passivo si è rivelato più pesante rispetto a quanto preventivato dall’imprenditore molfettese. Nelle prossime ore, l’intera documentazione sarà depositata in Camera di commercio e sarà consultabile dai primi giorni del prossimo anno. Si può azzardare, tuttavia, una previsione su quanto ammonti il disavanzo di gestione del club barese, tuttavia, si può azzardare riavvolgendo il nastro alla scorsa primavera. La relazione semestrale di bilancio, infatti, riportava una perdita di 4,8 milioni. A tale periodo, va aggiunto il bimestre maggio-giugno, considerando che proprio il 22 giugno Giancaspro ha completato la «scalata» al Bari diventando da socio di minoranza al 5%, l’amministratore unico della società. Ebbene, malgrado il periodo limitato, la passività accumulata sarebbe non inferiore ad altri cinque milioni, portando la negatività complessiva attorno alla «doppia cifra».

Occorre ricordare, tuttavia, che già lo scorso 22 giugno, Giancaspro sottoscrisse l’aumento di capitale (deliberato dall’ex presidente Gianluca Paparesta) di 7,5 milioni, rinunciando al prestito devoluto al club nel febbraio precedente ed ammontante a 2,7 milioni ai quali aggiunse ulteriori 1,7 milioni arrivando quindi a coprire pressoché interamente le perdite accertate dalla semestrale. Lo scorso 15 dicembre, inoltre, l’imprenditore molfettese ha completato il versamento dell’aumento di capitale aggiungendo tre milioni di danaro fresco. In tal modo, la gran parte del deficit sarebbe stato coperto. Possibile, tuttavia, che sia a breve deliberato un nuovo aumento di capitale, ma non sarà questa l’unica azione in programma. D’altra parte, Giancaspro punta moltissimo sul varo del suo piano industriale che potrebbe prendere vita a stretto giro.

Massima attenzione, inoltre, va prestata a probabili azioni legali proprio nei confronti della gestione Paparesta, partendo proprio dalla rivisitazione del pegno con la Banca Popolare di Bari contratto dall’ex arbitro internazionale per il valore di 1,5 milioni e poi preso in carico da Giancaspro al momento dell’uscita dal club dell’ex proprietà. «L’Assemblea degli azionisti - chiude la nota della Fc Bari 1908 - si è riservata di assumere ogni decisione in ordine alla eventuale proposizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti del precedente organo amministrativo, non appena ultimati gli approfondimenti in corso su molteplici operazioni dallo stesso poste in essere non soltanto nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016, ma anche nel primo esercizio dal 22 marzo 2014 al 30 giugno 2015».